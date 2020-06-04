المركزي الأوروبي يوسع برنامجه لدعم الاقتصاد إلى 1.35 تريليون يورو

2020/06/04 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء سندات اليوم في أحدث مسعى له لدعم الاقتصاد، الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.ورفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو حزيران […]

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