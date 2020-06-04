شرطة ذي قار: الاحداث الاخيرة كانت ضمن الإطار السلمي والقانوني

2020/06/04 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، تداعيات التظاهرة التي طالبت باستقالة مدير عام دائرة الصحة يوم امس الاربعاء من خلال تواجد عدد من المتظاهرين داخل مكتب المدير.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “دخول المتظاهرين الى مكتب المدير بعد التجمع امام مبنى الدائرة والمطالبة بمواجهة المدير جاء […]

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