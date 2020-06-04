علماء يقللون من أهمية ارتداء القفازات ويحددون أكبر مسببات عدوى كورونا

2020/06/04 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بدأت دول كثيرة بتخفيف إجراءات الإغلاق العام حول العالم، بينما تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا وخروجه عن نطاق السيطرة.

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