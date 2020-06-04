الولايات المتحدة.. نحو ألف وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/04 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية اليوم الخميس بتسجيل قرابة ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الأربعاء.

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