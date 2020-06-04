هيئة الدفاع عن الديانات في العراق: الى متى يبقى الايزيديون يذبحون؟

2020/06/04 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اصدرت الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات و المذاهب في العراق بيانا ادانت فيه الهحوم التركي على ايزديي عفرين و اجبارهم على الترحيل و التجنيد ضمن صفوفهم و تدمير مزاراتهم الدينية و المقابر.تضمن البيان،“رغم مرور خمس سنوات على جرائم داعش الوحشية ضد الإيزيديين في سنجار عام 2014 وما لحقهم …

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