ادارة نادي الحدود تجدد ثقتها بالمدرب مظفر جبار

2020/06/04 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود ثقتها بالملاك التدريبي للفريق الاول بكرة القدم بقيادة الكابتن مظفر جبار ومدرب الحراس الكابتن هيثم خليل وبقية الملاك المساعد لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم المقبل .

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