2020/06/04 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ بغداد محمد جابرالعطا، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي الى التدخل السريع لإطلاق رواتب المتعينين الجدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يدعو الكاظمي بالتدخل لإطلاق رواتب المعينين الجدد في التربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يدعو الكاظمي بالتدخل لإطلاق رواتب المعينين الجدد في التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).