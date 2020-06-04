2020/06/04 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يؤكد اهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة لتحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز الازمة الحالية/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد اهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة لتحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز الازمة الحالية/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد اهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة لتحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز الازمة الحالية/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).