بالوثائق.. اسماء المرشحين للحقائب الوزارية

2020/06/04 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز وثائق تكشف عن الاسماء المرشحة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشغل المناصب الوزارية ونواب رئيس مجلس الوزراء.

وطالب الكاظمي في الوثائق الموجهة الى مجلس النواب تحديد موعد جلسة برلمانية لنيل ثقة البرلمان لهم.

وفي اناه الوثائق:

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