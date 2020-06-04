سيناتوره امريكية : ترامب دكتاتور واستخدام الجيش ضد المتظاهرين مثير للاشمئزاز

2020/06/04 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت السيناتورة الامريكية من ولاية اليونز تامي داكورث ان ترامب يحاول تقليد لعبة الدكتاتورية ، واستخدامه للجيش ضد المتظاهرين المحتجين على التمييز أمر مثير للاشمئزاز .ونقلت صحيفة ( هاف بوست ) الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن داكورث قولها إن ” ترامب يستخدم المروحيات العسكرية إلى جانب الغاز المسيل للدموع […]

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