وثائق .. شفق نيوز تنشر أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة ونواب رئيس الوزراء

2020/06/04 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، على وثائق صادرة من رئاسة الوزراء تتضمن أسماء المرشحين شغل الحقائب الوزراية ونواب رئيس الوزراء.

وبحسب الوثائق سيتم اختيار فؤاد محمد حسين مكي لمنصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، كما سيتم اختيار خالد البتال وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين، إضافة إلى اختيار وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة.

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