2020/06/04 | 17:17 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، انه لا قيمة قانونية لاستقالة المسؤولين في محافظة ذي قار تحت قوة التهديد.
وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “لا قيمة قانونية للاستقالة إذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد كما تنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠”، لافتا إلى إن “شرط […]
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وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “لا قيمة قانونية للاستقالة إذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد كما تنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠”، لافتا إلى إن “شرط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : لا قيمة قانونية لاستقالة المسؤولين بذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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