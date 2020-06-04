2020/06/04 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، انه لا قيمة قانونية لاستقالة المسؤولين في محافظة ذي قار تحت قوة التهديد.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “لا قيمة قانونية للاستقالة إذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد كما تنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠”، لافتا إلى إن “شرط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : لا قيمة قانونية لاستقالة المسؤولين بذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : لا قيمة قانونية لاستقالة المسؤولين بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).