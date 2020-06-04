شرطة ديالى تكشف تفاصيل حادثة جلولاء: إختطفهم داعش ثم أعدمهم

2020/06/04 | 17:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن تفاصيل حادثة مقتل وإصابة 4 اشخاص في احد بساتين ناحية جلولاء من قبل تنظيم "داعش".

وقال المتحدث الاعلامي باسم القيادة العميد نهاد المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من عناصر داعش الارهابي تسللوا الى بستان المدعو (حسين إسماعيل نايف) في اطراف ناحية جلولاء - منطقة الغابات وقاموا بخطفه مع أبنائه الثلاثة".

وأضاف أن "التنظيم أعدم الأبناء الثلاثة وقتلهم وهم كل من "احمد حسين اسماعيل نايف، وفاضل حسين اسماعيل نايف، ورافد حسين اسماعيل نايف وحسين اسماعيل نايف".

وبين المهداوي، ان "الحادث ضمن قاطع الجيش العراقي الفوج الثالث - لواء 20 - فق5".

في غضون ذلك نعت مديرية تربية ديالى المغدورين الثلاث واكدت انهم معلمون ومدرسون ضمن كوادرها، فيما تضاربت الانباء عن موقف والد المغدورين بين وفاته متأثرا بجراحه وبين بقاءه بحالة حرجة في العناية المركزة.

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.

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