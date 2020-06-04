تحذير من حسن سالم بشأن تولي الكرد لحقيبة الخارجية.. الحكومة ستكون خارج نطاق العالم

2020/06/04 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الخميس، من تولي الكرد حقيبة الخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال سالم في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”تولي الكرد حقيبة الخارجية يعني ان الاقليم سيكون هو الحكومة الاتحادية والحكومة ستكون خارج نطاق العالم”.واضاف: “لدينا تجربة سابقة عندما تولى الكرد حقيبة الخارجية ليعمل […]

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