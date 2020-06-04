خاص لـ”العهد نيوز”.. انتحار موظف في صحة كربلاء بسبب خلاف عائلي

2020/06/04 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، بأن موظفاً في الصحة أقدم على الانتحار هذا اليوم .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، “انتحار موظف في صحة كربلاء قسم طب الاسنان بسبب خلاف عائلي” واضاف ، ” ان الموظف يسكن حي الانتفاضة الاولى في كربلاء وانتحر برصاصة في منطقة الرأس”.انتهى/6

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