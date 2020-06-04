من هم مرشحو الحقائب الوزارية الشاغرة؟

2020/06/04 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، على السير الذاتية للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وبحسب القائمة المقدمة للبرلمان فإن الكاظمي رشح فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.

وتنشر شفق نيوز السير الذاتية للمرشحين.

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