2020/06/04 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد إلى 37018 حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 54000 فحص طبي جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى اكتشاف 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين جنسيات مختلفة في البلاد.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين الجدد حالتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة إضافية بين المصابين ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 273 حالة.

وسجلت الإمارات 419 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19572.

بالمقارنة مع إحصائية الأربعاء، شهدت الإمارات زيادة في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بواقع 88 حالة، علما أن السلطات الصحية رصدت يوم أمس 571 حالة، مقابل 659 حالة اليوم.

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير هيأة التعاقد، أحمد الساعدي، الخميس، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

وقال الساعدي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسبوع المقبل سيكون موعدا لصرف رواتب المتقاعدين "، فيما بين أن "التأخير كان سببه التمويل

بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر في صحة كربلاء، اليوم الخميس، بأن المحافظة سجلت 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة كربلاء سجلت اليوم الخميس 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وسج

بغداد اليوم-بغداد

أنهت وزارة الكهرباء، الخميس (04 حزيران 2020)، إنهاء تكليف مدير كهرباء شمال الناصرية، نعيم ياسر حسين، وتعيين وسام مجيد بديلاً له.

وتضمنت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لموافقة وزير الكهرباء يتم إنهاء ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإمارات.. 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإمارات.. 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).