بيان من لعبة بوبجي الشهيرة بشأن “عبادة اصنام”،، أقفزوا في سانهوك!

2020/06/04 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة لعبة الفيديو الشهيرة بوبجي، اليوم الخميس، بياناً بشأن تحديث جديد طرأ على احدى خرائط اللعبة تضمن طواطم وتماثيل، أثارت غضب لاعبين من السعوديين.ونشرت صفحة اللعبة على فيسبوك تصريحاً الى روادها العرب، “يودّ فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرّق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير […]

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