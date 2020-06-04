2020/06/04 | 17:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكساء 30 محلة ترابية في جانبي الكرخ والرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكساء 30 محلة ترابية في جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكساء 30 محلة ترابية في جانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).