امانة بغداد تعلن اكساء 30 محلة ترابية

2020/06/04 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدداعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية بتطوير واكساء 30 محلة سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.واوضح بيان للامانة تلقته "كلكامش برس"، ان "المحلات التي شملت بالاكساء كانت شوارعها وازقتها سابقاً ترابية ولم تشهد اعمال التطوير منذ تأسيسها بعد ان توفرت لها التخصيصات المالية اللازمة سيما وان اعمال التطوير والاكساء تتاثر بشكل مباشر بتوفر التخصيصات المالية".واضاف ان "المحلات المذكورة تمثل جزء من ما قامت الامانة بتطويره واكساءه من محلات سكنية وشوارع رئيسية وفرعية ومجسرات خلال المدة المذكورة".

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