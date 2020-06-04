الافلام التي اخرجها وانتجها ستانلي كرامر، الجزء الثاني - سمير حنا خمورو

2020/06/04 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو الافلام التي اخرجها وانتجها ستانلي كرامر - الجزء الثاني ومن خلال عمله كمنتج ومع مخرجين معروفين لهم خبرة واسعة، صار لديه رغبة أن يتحول للاخراج ليقدم الموضيع القريبة إلى نفسه ومتوافقة مع مواقفه من قضايا كانت تشغل الرأي العام في ذلك الوقت، وشعر بعد ان عمل مع مخرجين معروفين، انه تمكن من اسرار المهنة، وقد آن الأون لإخراج أفلامه الخاصة.



غادر شركة كولومبيا، واستأنف إنتاجه المستقل، ولكن هذه المرّة في ......





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