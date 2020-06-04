عام من المجزرة بلا عدالة ومحاسبة - تاج السر عثمان

2020/06/04 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 رغم ظروف جائحة " كورونا" والحظر، الا أن زخم إحياء ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة والأقاليم كان كبيرا، وجاءت المطالبات الغاضبة بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاسبة من أمر ونفذ تلك المجزرة البشعة، فكانت الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والأقاليم التي قامت بها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجماهير، وحرق الإطارات ، والشعارات والمعارض ورسوم الجدران التي عكست بشاعة المجزرة وض ......





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