الصحة تعلن الموقف الوبائي: 672 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة

2020/06/04 | 17:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص برصد إصابات كورونا في البلاد.وقال بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (١١٩٦٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٧٢٢٥٩)”.– سجلت في مختبرات وزارة […]

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