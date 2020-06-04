امانة بغداد تعلن اكساء تضمن 30 محلة كانت ترابية

2020/06/04 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، اكساء تضمن 30 محلة كانت ترابية في جانبي الكرخ والرصافة.وذكرت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”ملاكاتها في دائرة المشاريع قامت خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية بتطوير واكساء 30 محلة سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة كانت شوارعها وازقتها سابقاً ترابية ولم تشهد اعمال […]

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