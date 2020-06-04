2020/06/04 | 17:35 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة: مجموع الاصابات التراكمية ٨٨٤٠ و الشفاء ٤٣٣٨ والوفيات ٢٧١ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 17:35.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: مجموع الاصابات التراكمية ٨٨٤٠ و الشفاء ٤٣٣٨ والوفيات ٢٧١) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: مجموع الاصابات التراكمية ٨٨٤٠ و الشفاء ٤٣٣٨ والوفيات ٢٧١) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: مجموع الاصابات التراكمية ٨٨٤٠ و الشفاء ٤٣٣٨ والوفيات ٢٧١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).