2020/06/04 | 17:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتصدر الاصابات بـ 363 حالة بعدها السليمانية بـ 57 ثم كربلاء 50 وميسان 42 وواسط 31 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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