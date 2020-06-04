الصناعة تعرض منتوجها الوطني

2020/06/04 | 17:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن توفر كمامات طبية بانواع مختلفة للبيع الى المذاخر والصيدليات والمواطنين وباسعار تنافسية مع المنتج الصيني فضلا عن وجود توصيل مجاني.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه: “إلى أصحـاب الصيدليـات والمذاخـر الطبيـة والمواطنيـن الكـرام، يسـر الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود إحـدى شركـات وزارة الصناعـة والمعـادن أن تعلـن عـن توفـر خدمـة التوصيـل المجانـي للكمامـات الطبيـة فـي المصانع والمواقع التالية على أن لاتقـل الكميـة المطلوبـة عـن (١٠٠) قطعـة وبسعـر (٢٠٠) دينـار للقطعـة الواحـدة “.وبينت ان اماكن التوزيع:1- مصنـع الجلديـة : موقع بغداد الكائن في بغداد / الكرادة وموقع الدباغة في بغداد / الزعفرانية للإستفسار والتواصل بالإمكان الاتصال بمدير تسويق المصنع السيد : هيثـم عبـد الحسيـن : على الرقم ( 07700897712 ) .2- مصنـع الصوفيـة : داخل مدينة الكاظمية المقدسة للاستفسار والتواصل بالإمكان الاتصال بمدير التسويق في المصنع على الرقم ( 07703090254 ) .3- معمـل جلـود الكوفـة: مدينة الكوفة / شارع المعمل / داخل معمل جلود الكوفة للاستفسار والتواصل بالإمكان الاتصال بمدير المركز التسويقي السيد : أزهـر الحاتمـي : على الرقم ( 07808283806).وبينت الشركة انه يتوفر كمامة طبية إنتاج ميكانيكي بثلاث طبقات (٢ طبقةsms + فلتر) بسعر (٢٥٠) دينـار .وتباع الكمامات الصينية في الاسواق والمذاخر، بواقع 14 دولارًا للعلبة التي تحتوي على 50 كمامة، أي تباع القطعة الواحدة بنحو أكثر من 300 دينار.

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