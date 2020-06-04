رئيس البرلمان يستبق

2020/06/04 | 17:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استقبال السفير الامريكي ببغداد ماثيو تولر.وذكر بيان للمكتب أطلعت عليه وكالة اين ، ان الحلبوسي استقبل تولر، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين”.واضاف البيان، ان اللقاء تناول ايضاً “سبل دعم الحكومة العراقية الجديدة في المجال الأمني والاقتصادي والثقافي والعلمي وفقاً للمصالح المتبادلة”.ونقل البيان عن تولر تأكيده “استعداد بلاده تقديم الدعم للعراق في المجالات كافة”.ويأتي اللقاء قبيل تحضيرات البلدين عقد لقاء مرتقب في حزيران الحالي، من اجل مفاوضات استراتيجية بين بغداد وواشنطن تحضيراً لحقبة جديدة من العلاقات.

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