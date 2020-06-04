الطاقة النيابية تدعو الحكومة الى اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية

2020/06/04 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي، اليوم الخميس، ان لجنته طالبت الحكومة باعادة النظر بجولات التراخيص، لافتا الى ان وزارة النفط يجب ان تكون جادة لتوفير اكبر عدد من المبالغ لمواجهة الازمة الاقتصاديةوقال العقابي في تصريح لـ" كلكامش برس" ان "لجنته طالبت رئاسة الوزراء الى إعادة النظر بجولات التراخيص"، مبينا ان "العراق تعاقد مع الشركات بشكل متفاوت بعضها بـ 9 دولار والأخرى 11 دولار".وأشار الى ان "العراق عندما تعاقد مع الشركات النفطية كان السعر جيد ولكن اليوم السعر انخفض بشكل كبير في كل العالم"، مشددا على "ضرورة ان تكون وزارة النفط جادة في إعادة النظر بالعقود السابقة لتوفير اكبر عدد من المبالغ وهناك ازمة اقتصادية كبيرة يواجهها البلد".وأضاف "يجب ان يكون هناك تدخل حكومي وعلى مستوى عالي للوصول الى صيغة تفاهم مع تلك الشركات النفطية الأجنبية".

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