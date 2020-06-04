دراسة حديثة تحدد أسباب الشراهة في تناول الطعام وتنصح بأكل الأجبان

2020/06/04 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعتبر السمنة، بحسب الكثير من التقارير الصحية، من أسباب بعض الأمراض الخطيرة، التي تؤدي إلى تدهور الصحة، بغض النظر عن العمر.توصل علماء من جامعة “لافال” الكندية، إلى أن نقص الكالسيوم في الجسم يؤدي إلى الشراهة في تناول الطعام، وبالتالي زيادة تراكم الدهون في الجسم.وأضاف العلماء أن أهم مخاطر نقص الكالسيوم في […]

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