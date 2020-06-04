محامي اتحاد الكرة: الغاء الدوري سيؤثر على مشاركة العراق في البطولات الاسيوية

2020/06/04 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، أن قرر الهيئة التطبيعية للاتحاد بإلغاء مسابقة الدوري سيؤثر في مشاركة العراق بالمسابقات الاسيوية الموسم المقبل.وقال احمد لـ /المعلومة/ إن “رئيس اللجنة التطبيعية ورئيس واعضاء لجنة المسابقات اجتمعوا باندية لدوري الممتاز وقرروا الغاء مسابقة الدوري واقامة بطولة تنشيطية لاختيار الاندية العراقية التي سوف […]

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