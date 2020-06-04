مديرية الاستخبارات تلقي القبض على ٥ إرهابيين في نينوى

2020/06/04 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة نينوى القبض على ٥ إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

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