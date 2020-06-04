دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا

2020/06/04 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..“صفر إصابات جديدة”، هذا ما أعلنته وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس.وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي الخميس، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.وأشارت الوزارة في بيانها “عدد حالات التعافي ارتفع إلى […]

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