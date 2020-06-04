دهوك تعلن الغاء اجراءات حظر التجول

2020/06/04 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن الغاء اجراءات حظر التجول، ودعت الاهالي الى استمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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