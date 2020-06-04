وزارة الصحة تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/06/04 | 17:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١١٩٦٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٧٢٢٥٩).– سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٣٣ بغداد/ الكرخ:

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