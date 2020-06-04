2020/06/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظة دهوك تقرر رفع حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- دهوك
اعلنت خلية الازمة في محافظءة دهوك، الخميس ، رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل.
وقال مر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظة دهوك تقرر رفع حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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