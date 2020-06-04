محافظة دهوك تقرر رفع حظر التجوال


محافظة دهوك تقرر رفع حظر التجوال
2020/06/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- دهوك

اعلنت خلية الازمة  في محافظءة دهوك، الخميس ، رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل.

وقال مر...

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