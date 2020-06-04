العراق يسجل 672 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وبذلك يصل عدد الاصابات المسجلة في العراق منذ دخول الفيروس إلى 8840 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "11960 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 272259".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (627) إصابة في العراق وزعت في مناطق، بغداد/ الرصافة: 233، بغداد/ الكرخ: 60، مدينة الطب: 70".

وتابع، أن "محافظة النجف سجلت 18 اصابة جديدة، البصرة: 28، السليمانية 57، اربيل : 4، كربلاء: 50، واسط: 31، كركوك: 11، ديالى: 10، بابل: 18، ميسان: 42، الديوانية: 6، ذي قار: 12، المثنى: 19، الانبار: 1، صلاح الدين: 2".

وسجل الموقف الوبائي اليوم الخميس، "243 حالة شفاء، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 112، بغداد/ الكرخ: 45، النجف: 3، البصرة: 16، اربيل : 2، دهوك: 5، ديالى: 3، كربلاء: 32، كركوك: 2، واسط: 10، ميسان: 1، الديوانية: 2، المثنى: 7، صلاح الدين: 3".

وأشار بيان الصحة، إلى أن عدد الوفيات المسجلة اليوم بلغ "15 حالة، في بغداد/ الرصافة: 3، مدينة الطب: 5، السليمانية: 2، كربلاء: 1، البصرة: 1، ميسان: 1، واسط: 1، ديالى: 1".

ومع الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات 8840، ومجموع 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271".

بغداد اليوم- دهوك

اعلنت خلية الازمة في محافظءة دهوك، الخميس ، رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن خلية الازمة في دهوك قررت رفع حظر التجوال في المحافظة وفتح كل الاماكن التي سمح بفتحها في الايام السابقة.

و

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد إلى 37018 حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 54000 فحص طبي جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى اكتشاف

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير هيأة التعاقد، أحمد الساعدي، الخميس، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

وقال الساعدي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسبوع المقبل سيكون موعدا لصرف رواتب المتقاعدين "، فيما بين أن "التأخير كان سببه التمويل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يسجل 672 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يسجل 672 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).