بغداد اليوم تنشر السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة في حكومة الكاظمي

2020/06/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته إلى رئاسة مجلس النواب.





وحصلت (بغداد اليوم) على السير الذاتية للمرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.





بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الخميس، ان تولي الكرد لحقيبة الخارجية يعني ان الحكومة ستكون بيد الاقليم وبغداد خارج العالم.

وحذر سالم في بيان، "من تولي الكرد حقيبة الخارجية لان هذا يعني ان الاقليم سيكون هو

بغداد اليوم _ بغداد

خاطب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لعقد اجتماع مشترك.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من طلب النائلي الموجه إلى رئيس الوزراء، تضمن ابلاغه

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (04 حزيران 2020)، مع السفير الامريكي ماثيو تولر تفعيل المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل، السفي

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