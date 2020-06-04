مصرية انتظرت 14 عاماً للحمل.. وأصيبت بكورونا في الشهر التاسع

2020/06/04 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعد انتظارها 14 عاماً أملاً في الحمل مرة أخرى بعد ولادة طفلتها الأولى، لم تتوقع سيدة مصرية أربعينية أن تصاب بفيروس كورونا في الشهر التاسع من حملها، لتزيد مخاوفها من فقدان الجنين أو إصابته بالمرض.وشهد مستشفى العزل الطبي بقرية فاقوس بمحافظة الشرقية ولادة الطفل “الناجي” قبل انتهاء فترة عزل والدته بأيام.وأوضح […]

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