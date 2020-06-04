بالتنسيق مع البيشمركة.. التحالف يدمر نفقاً على رأس 12 داعشياً في مخمور

2020/06/04 | 17:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول محور قوات البيشمركة في كوير ومخمور، يوم الخميس، تمكن طائرات قوات التحالف الدولي من تدمير نفق تستخدمه عناصر تنظيم داعش الارهابي كمخبأ، مبينا ان 12 داعشيا كانوا في النفق الذي اكتشفته قوات البيشمركة.

وجاء في بيان لمسؤول المحور سيروان بارزاني، ورد لشفق نيوز، انه بعد التنسيق مع قوات البيشمركة والعثور على نفق لعناصر داعش في سفح جبل قره جوخ مقابل قرية علي رش، شنت طائرات قوات التحالف الدولي ليلة امس غارتين على النفق الذي كان 12 من الدواعش يختبئون فيه.

ومازالت فلول من تنظيم داعش الارهابي يستخدمون الاخاديد والانفاق والطبيعة الوعرة للجبال القريبة من منطقتي مخمور والكوير منطلقا لشن الهجمات على الجيش العراقي وقوات البيشمركة حتى بعد اعلان القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي عن النصر النهائي على داعش في ٢٠١٧.

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