باهي وزمن القتلة! - عبد الرحيم التوراني

2020/06/04 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحيم_التوراني محمد باهي هو أكبر اسم في تاريخ الصحافة الاتحادية على الإطلاق، ليس ذلك فقط، بل إنه استطاع أن يكون واحدا من عظماء "بلاط صاحبة الجلالة" على الخريطة العربية.



وذلك بفضل عصاميته وقراءاته الغزيرة، لم يتوقف عن القراءة.



من كان يلتقي بمحمد باهي في باريس، كان لا يمكن أن يصادفه إلا وهو يحمل كيسا من الكتب الجديدة من ثمرات دور النشر الفرنسية.



ولما توفي ذات فجر بمصحة خاصة في الدار البيضاء، نعاه محبوه وقراؤه والم ......





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