رحلة حول العالم: النمسا: صعود وسقوط آل هابسبورغ - كلكامش نبيل

2020/06/04 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل في رحلة استكشاف تاريخ النمسا، اخترتُ فيلم وثائقي من ثلاثة أجزاء بعنوان "إمبراطورية هابسبورغ" من انتاج العام 2009.



يتطرق الفيلم لجوانب مهمة من حياة الأسرة المالكة السويسرية الأصل وأثرها في تاريخ النمسا وأوروبا والعالم.



شاهدت جزئين من الفيلم فقط.النسر مزدوج الرأسيتناول الجزء الأول من الفيلم بعنوان "تحت النسر مزدوج الرأس" بدايات أسرة هابسبورغ وشعارهم "النسر ثنائي الرأس" الذي بدأ مع ال ......





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