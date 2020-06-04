بناء الاداة الحزبية مابين دورة الاحتجاج والدورة السياسية - محمد نجيب زغلول

2020/06/04 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نجيب_زغلول السياق السياسي العام يرتبط كل عمل سياسي أساسا بتدبير الشأن العام لتحقيق أهداف سياسية تروم الدفاع عن مصالح عموم المواطنين، لذا فان اللبنات الأولى للديمقراطية الحالية كانت لها تعبيرا تختلف حسب الاثنيات و تعتير الديمقراطية الأثينية هي أول ديمقراطية في العالم، ظهرت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد و هو نظام ديمقراطية مباشرة في دولة المدينة (مثل سويسرا اليوم) مفتوحة أمام الرجل البالغ ومن المواطنين ال ......





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