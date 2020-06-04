دائرة الصحة بالعراق تحذر من تزايد الإصابات بكوورنا

2020/06/04 | 18:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير عام دائرة الصحة العامة في العراق رياض عبد الأمير، اليوم الخميس، من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا، فيما أشار إ...

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