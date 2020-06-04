صحة ذي قار: تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

2020/06/04 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت محافظة ذي قار اليوم الخميس 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا ، وقال مدير عام الدائرة الدكتورعبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا تسعة منهم من قضاء سوق الشيوخ وثلاثة من مدينة الناصرية مركز المحافظة وأضاف الجابري […]

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