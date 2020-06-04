الحشد الشعبي يعلن نتائج اليوم الثالث لعمليات “أبطال العراق” في ديالى

2020/06/04 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إيجاز اليوم الثالث لعمليات (أبطال العراق – نصر السيادة) في محافظة ديالى.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عملية واسعة من قبل قيادة قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي لمطاردة الارهابيين بأربعة محاور أساسية وهي المحور الشمالي الذي انطلق من مدخل سرحم_ام الغزلان _شنشال […]

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