نائب: الخلافات السياسية ستمنع تمرير الوزارات الشاغرة في جلسة السبت

2020/06/04 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… استبعد النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، الخميس، تمرير الوزرات المتبقية من حكومة الكاظمي في الجلسة النيابية المقبلة.وقال المرشدي لـ /المعلومـة/ إن “جلسة السبت المقبل لن تنتج شيء نتيجة استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على وزارات معينة أبرزها التجارة والنفط”، مؤكدا ان “أغلب الكتل السياسية لديها مواقف من بعض الأسماء المرشحة”.وأضاف، […]

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