صحة واسط تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/06/04 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الخميس، التوزيع المناطقي لاصابات كورونا المسجلة اليوم في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم تسجيل 29 حالة موجبة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة”.واضافت، انها”موزعة كالآتي : الكوت = 8 العزيزية= 5 النعمانية = 6 الحي = 10″.

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