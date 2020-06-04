اعلان قائمة المرشحين لإكمال حقائب الحكومة العراقية

2020/06/04 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان العراقي، الخميس، وصول قائمة بأسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمهيدا للتصويت عليها لمنح الثقة.وقال بيان مقتضب لمجلس النواب (البرلمان)، إن رئيسه “محمد الحلبوسي تسلم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة”، دون الكشف عن أسمائهم.وأوضح نائب برلماني للأناضول، تحفظ على ذكر اسمه، أن القائمة تضم […]

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