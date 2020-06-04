الهجرة الدولية تقدم المساعدة النقدية للعمال المهاجرين في العراق

2020/06/04 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع استمرار تهديد جائحة فايروس كورونا المستجد COVID-19 للقوى العاملة على مستوى العالم يتعرض العمال المهاجرين بشكل خاص لخطر فقدان مصادر رزقهم.وكما هو الحال في دول أخرى، تأثر العمال المهاجرون في العراق بشكل غير متناسب بالأزمة والتي ينجم عنها تسريح اعداد من العمال على نطاق واسع مما ترك الكثير منهم في وضع مالي […]

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